İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çine'de 60 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu

Aydın’ın Çine ilçesinde 60 yıldır devam eden tapu sorunu çözülerek, hak sahibi çiftçilere arazi tapuları teslim edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 60 yıldır devam eden tapu sorunu çözülerek, hak sahibi çiftçilere arazi tapuları teslim edildi. Çineli 29 çiftçiye 177 dekar arazinin tapusu verildi.


Çine'nin Özeren Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması sonucu yaklaşık 177 bin metrekare alanın 29 hak sahibine verilmesine karar verildi. 60 yıllık sorunun çözülmesinin ardından Çineli vatandaşlara tapuları, Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle dağıtıldı.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada “60 yıldır bürokrasi yüzünden bu sorun sürüncemede kalmış. Devlet ve milletin birbiriyle uyumlu çalıştığı bu dönemde 60 yıllık tapu sorunu ortadan kalktı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Çine'de düzenlenen tapu dağıtım törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.