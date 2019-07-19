İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çine'de anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi

Anne sütü aile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Aydın’da ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ verildi.

Anne sütü aile beslenmenin desteklenmesi amacıyla Aydın'da ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları Programı' yürütülüyor. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün Anne Sütü Eğitimcileri Bahar Deveci Eren ve Kader Işık tarafından Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda toplam 15 sağlık personeline ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi' verildi. Anne sütünün önemi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi başta olmak üzere bir çok konuda eğitim alan sağlık personeline eğitim sonunda sertifika verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.