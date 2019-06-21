Çine'de 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni düzenlendi

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamasında Çine'de gerekli koşulları sağlayan okullara sertifikaları törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Çine'de 23 okul sertifika almaya layık görüldü. Çine İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. Kaymakam Erdoğan okul müdürlerine sertifikalarını takdim ederek tebrik etti.

Çine'de proje kapsamında 65 sertifika

Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, İlçe Kaymakamı Erdoğan'a ilçedeki okulların "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri ile ilgili bilgileri aktardı. Üstündağ, “Çine'de tüm okul sayımız 45. Bu sene sertifika alan okullarla birlikte şu anda 43 okulumuzda Beyaz Bayrağımız var. Süresi biten okullarımız tekrar başvurularını yenilediler. Önümüzdeki dönemde bu okullarımız tekrar denetim geçecek. Beslenme Dostu okullarımızda da 22 okulumuz hak kazanmıştır. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifikalarımız 3 yıl geçerlidir. Bitince tekrar başvurular yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Çine'mize bu yakışır”

Projede hak kazanan okul müdürlerine teşekkür eden İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan ise, “İlçemizde 4 okulumuz Beslenme Dostu, 19 okulumuzda Beyaz Bayrak Valiliğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sertifika almaya hak kazandı. Tüm okul öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, okul müdürlerimiz nezdinde teşekkür ediyor um. Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu projelerinde sertifika almak kolay değil. Okullarımız, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden görevli personel tarafından denetlendi. ‘Beyaz Bayrak' projesi ile okullarda temizlik ve hijyenin ön planda tutularak, ‘Beslenme Dostu Okul' projesi ile de öğrencilerimiz boy, kilo ve beslenmek aralıklarına kadar çok geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda hak kazanılıyor. Hak kazanan okullarımızı tebrik ediliyor ve Çine'mize bu yakışır” ifadelerini kullandı.