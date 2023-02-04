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Çine'de çocuklar için Eğitim Atölyesi açıldı

Aydın’ın Çine içerisinde çocukların, öğrencilerin ve gençlerin ders çalışıp kitap okuyabilmesi amacıyla hayata geçirilen Eğitim Atölyesi, gençlere kapılarını açtı.

Aydın'ın Çine içerisinde çocukların, öğrencilerin ve gençlerin ders çalışıp kitap okuyabilmesi amacıyla hayata geçirilen Eğitim Atölyesi, gençlere kapılarını açtı.



Çineli gençlerin, rahat bir ortamda ders çalışması ve kitap okuyabilmesi amacıyla hazırlanan Eğitim Atölyesi, Şevketiye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde açıldı. Ders çalışmaya uygun olarak dizayn edilen Eğitim Atölyesi, gençlere kapılarını açarken Çineli öğrenciler rahat ders çalışabilecekleri bir alana kavuştu. Gençlerin uğrak noktası olacağı hedeflenen atölye, aynı zamanda büyük bir yeşil alan ve parkı da bünyesinde barındırıyor.

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