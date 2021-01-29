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Çine'de ekmek fırınları denetlendi

Aydın’ın Çine ilçesinde ekmek fırınları sabahın erken saatlerinde denetlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde ekmek fırınları sabahın erken saatlerinde denetlendi.


Çine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çine Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Çine' de faaliyet gösteren ekmek ve simit fırınlarında sabah erken saatlerde denetim gerçekleştirildi. Yapılan resmi kontrol ve denetimlerde, genel hijyen kuralları, ekmek yapımında kullanılan un ve katkı maddeleri ile İşletme Kayıt Belgeleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları incelenerek 5996 Sayılı Kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilen 4 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı. Ekmek ve simit fırınlarına yasal mevzuatlar doğrultusunda gerekli uyarılar yapıldı.

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