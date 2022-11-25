Çine'de fırınlar denetlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde fırın işletmeleri hijyen kontrolleri yapılarak denetlendi.

Halk sağlığını koruma çalışmaları çerçevesinde gıda denetimleri aralıksız devam ederken Çine ilçesinde de fırın denetimleri gerçekleştirildi. Her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde denetimler sürdürülürken zabıta ekipleri Akçaova Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırınları denetledi. Üretimi yapılan ekmeklerin gramajlarını kontrol edilirken denetimlerde ekipler, fırınlardaki üretim hijyen koşulları, çalışanların bone ve eldiven takıp takmadıklarını da kontrol etti.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında eksikleri bulunan fırınlara, tutanak tutulurken işletmelere uymaları gereken kurallar konusunda hatırlatma yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için çalışmaların süreceği öğrenildi.