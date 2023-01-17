Çine'de hastalar kemik yoğunluğu ölçümü yaptırabilecek

Aydın'ın Çine ilçesindeki devlet hastanesinde kemik mineral yoğunluğunu ölçmek ve kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla test yapan kemik dansitometri cihazı hizmete girdi.

Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Osteoporoz, halk arasında bilinen ismiyle kemik erimesi hastalığı, özellikle kalça ve omurga kemiklerinde yoğunluk azalması, kemik doku kaybı ve kemik yapısında bozulma ile karakterize bir hastalıktır. Bu bozulmalar sonucunda oluşabilecek kemik kırıkları ve bunlara bağlı sorunlar sebebiyle osteoporoz ciddi bir durumdur. Özellikle kadınlarda menapoz sonrasında ve ileri yaşlı erkeklerde sık karşılaşılmakta olup kemik yoğunluk ölçümü ( kemik dansitometri-DXA) tetkikiyle tarama önerilmektedir. Tarama sonrasında kemik erimesi belirlenen hastalara uygulanan tıbbi tedaviler ile kemik erimesine bağlı oluşabilecek sorunları, başta kemik kırıkları olmak üzere , önlemek mümkündür. Kemik dansitometri cihazıyla birlikte hastanemize başvuran hastalarımız kemik yoğunluğu tetkikleri için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacaklardır. Özellikle fizik tedavi, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından istenen bu tetkik sonucunda kemik erimesi tanısı konularak hastaların tedavilerine başlanmaktadır. Daha önceden kemik erimesi tanısı olup kontrol ettirmek isteyen veya bu hastalık açısından ilk kez tetkik yaptırmak isteyen tüm halkımızı hastanemize bekliyoruz” denildi.