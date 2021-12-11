Çine'de hatalı sürücüler kameralardan kaçamıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde trafik denetimlerinde, KGYS üzerinden tespit edilen hatalı sürücülere idari ceza uygulanıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Çine'de de trafik polisleri kural tanımaz sürücülere göz açtırmıyor. Temel amacı sürücülerde davranış değişikliği oluşturmak ve trafik güvenliğinin oluşmasını sağlamak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) denetimleri Çine'de de aralıksız devam ediyor. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde KGYS üzerinden kurallara uymayan sürücüler tespit ediliyor. Trafik Denetleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen son uygulamada, KGYS kameralarından cep telefonu, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 22 araca toplamda 4 bin 202 TL cezai işlem uygulandı.

Ekipler denetimlerin aralıksız olarak süreceğini belirterek sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.