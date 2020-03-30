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Çine'de ıslah çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın verimli topraklarına sahip ilçelerinden Çine’de Drenaj kanalları ıslah çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın verimli topraklarına sahip ilçelerinden Çine'de Drenaj kanalları ıslah çalışmaları devam ediyor.


Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri taşkınların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Aydın'ın önemli yerleşim yerlerinden biri olan Çine'de, Büyük Menderes havzasında yer alan Çine Çayının suladığı verimli arazileriyle, ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yere sahiptir. 64 bin 650 dekar zirai arazi taşkınlardan koruyacak olan Çine Sulaması Drenaj Kanalları Islah çalışmaları devam ediyor” denildi.

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