Çine'de kaybolan şahsı Jandarma ekipleri sağ olarak buldu

Aydın'ın Çine ilçesinde evden ayrılarak bir daha geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan şahıs, jandarma ekiplerinin havadan ve karadan yaptıkları aramalarda dere yatağında sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, H.I.Y isimli vatandaş geçtiğimiz Cuma günü evden ayrıldı. Eve geri dönmeyen şahsın yakınları durumu Cumartesi günü jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan ihbarın ardından 2 Asayiş Komando timi, 1 JASAT timi, 1 İstihbarat timi, 1 motorlu asayiş timi, 1 jandarma trafik timi ve AFAD ekipleri 1500 dönüm büyüklüğündeki bir alanı tarayıp arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışmalara İnsansız Hava Aaracı da (İHA) destek verdi. Yoğun ağaçlık, çalılık arazilerde yapılan çalışmalar sonuç verdi. Jandarma ekipleri kaybolan şahsı olaydan bir gün sonra dere yatağında baygın vaziyette buldu. Sedye ile bulunduğu yerden taşınan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.