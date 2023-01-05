Çine'de keşkek günleri başladı

Aydın'ın Çine ilçesinde kazanların yöresel lezzetler için kaynamaya devam ettiği mutfakta keşkek günleri başladı.

Yöresel yemeklerde en çok tercih edilen lezzetlerden olan keşkek, Aydın genelinde özellikle düğünlerin vazgeçilmez yemeği olurken, Çineli kadınlar keşkek üretimine başladı. Belediye öncülüğünde açılan merkezde üretimi yapılan keşkekler vatandaşların hizmetine sunuldu. Kadınların ürettikleri yöresel lezzetlerin yanı sıra Çine'de keşkek günleri de başladı. Haftanın belirli günlerinde paşa böreği, mantı, sini böreği gibi kentin yöresel lezzetlerini vatandaşlarla buluşturan kadınlar, merkezin menüsünü de zenginleştiriyor. İlikli kemik suyu, yuvarlama, makarna, tarhana gibi el yapımı paketli ürünlerin de satışa sunulduğu merkez, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Aydın'da özellikle düğünlerde pişen, geçmişi asırlar öncesine dayanan ve Çineli kadınların el emeği ile üretilen keşkek, vatandaşlardan tam not alırken, özel günlerinde keşken ikram etmek isteyenler için de ön sipariş almaya başladıklarını açıkladı.