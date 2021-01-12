Çine'de Korona virüs hastaları için yeni yoğun bakım

Çine Devlet Hastanesi'nde Korona virüs hastaları için yeni yoğun bakım servisi hizmete girdi.

Çine Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ihtiyacı olan Korona virüs hastaları için 7 yataklı yoğun bakım servisi hizmete girdi. Servisin hizmete girmesi ile önceki süreçte yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara yer bulmakta çekilen sıkıntılar azaltıldı. İlçede ileri tedavi ve solunum cihazı ihtiyacı olan hastalara tam donanımlı şekilde yoğun bakım servisinin hizmete girmesiyle birlikte yoğun bakım servisi uygun olduğu zamanlarda il genelindeki başka hastanelerdeki hastalara da hizmet sunabilecek. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağışçıların destekleriyle yeni açılan yoğun bakımla birlikte Çine Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım yatak kapasitesi 11'e çıktı.