Çine'de motosiklet hırsızları yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ocak tarihinde Çine'nin Sarıoğlu Mahallesi'nde 2 ayrı motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Motosiklet sahiplerinin müracaatı Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında İbrahim Ö.(36) ve Fuat Y.(38) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.