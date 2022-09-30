Çine'de okul servislerine jandarma denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim çerçevesinde, Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazanan şahıslara ait 110 okul servis aracı denetlendi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetlemelerde sürücülere ve rehber personellere; emniyet kemeri kullanımı ve araç içi, çevresi, okul önü ve çevresinde sigara kullanılmaması gibi uyması gereken kurallar ile genel trafik konularında eğitim verilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.