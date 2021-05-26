Çine'de onlarca dönüm ekili arazi alevlere teslim oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazilerinde meydana gelen yangın sonrası onlarca dönüm alan zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir arazide çalışma yapan tarım aletinden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyük bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca dönüm zirai alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.