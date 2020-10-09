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Çine'de silah kaçakçılığı şebekesi operasyonla çökertildi

Aydın’ın Çine ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabancaların satışını yapan ve temin ettikleri malzemelerle kuru sıkı tabancaların namlularını çıkartıp yerine yeni namlular ekleyen şebekeyi çökertti. Çine Cumhuriyet Baş Savcılığı'nın koordinesinde Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K., F.Y. ve O.Y. ‘nın kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik takip sonucu yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada 19 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet av tüfeği, 79 adet silah şarjörü, 310 adet dolu fişek, 2 adet tabanca namlusu, 96 adet havai fişek, bin 200 adet torpil ele geçirildi.



Polis ekipleri tarafından silahlara ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan F.K., F.Y. ve O.Y. adlı 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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