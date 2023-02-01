Çine'de tehlike oluşturan binalar yıkılıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlar için tehlike oluşturan ve kimsenin yaşamadığı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. İlçe genelinde tehlike saçan ve kimsenin yaşamadığı binalar tespit edilerek yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede daha önce Hamitabat Mahallesi 196 Sokak'ta bulunan metruk bina yıkılarak vatandaşların güvenliğini sağlanırken son olarak Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan tehlike oluşturan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar adına güvenli alan oluşturulmasının hedeflendiği çalışmalar ile ilgili Çineliler de memnuniyetini dile getirdi.

İlçe genelinde metruk binaların tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceği ve tehlike oluşturan yerlerin yıkımının yapılacağı öğrenildi.