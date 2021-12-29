Çine'de TOKİ'ye rekor başvuru

Aydın'ın Çine ilçesinde yapılması planlanan 81 adet toplu konut ve 1 işyeri için rekor başvuru yapıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aydın Çine Kaymakamlık Projesi kapsamında yapılacak olan 81 konut ve 1 işyeri inşası için başvurular geçtiğimiz gün sona erdi. İki kategoride alınacak başvuruların ilk etabında satışa sunulacak olan 15 daire için toplam bin 331 başvuru yapılırken, 99 kişinin başvurusu çeşitli sebeplerle kabul edilmedi.

Proje kapsamında satışa sunulan 15 adet konutun hak sahipleri, 30 Aralık günü yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi, TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.