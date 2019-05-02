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Çine'de trafik kazası; 1 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, bugün öğle sıralarında Kırkışık Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.(62) yönetimindeki 09 M 4778 plakalı minibüs, Mahalle girişinde Mehmet Alkan (50) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaza sonrası minibüs sürücüsü A.U. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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