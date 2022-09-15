İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çine'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Olay Çaltı Mahallesi Ünlüce Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Özmen'e (84) V.A. yönetimindeki 34 UL 9783 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Özmen'in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü V.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.