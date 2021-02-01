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Çine'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Çine Aydın karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine'den Aydın istikametine seyir halinde olan Anıl A. idaresindeki 09 LD 676 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Anıl A. ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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