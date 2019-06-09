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Çine'de trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza Çine Kavşit yolu Şehler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavşit'den Çine istikametine gitmekte olan İsmail A. yönetimindeki 09 LC 688 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve yanında oturan eşi Güler A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı, Çine Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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