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Çine'de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kavşit Mahallesi'nden Çine istikametine ilerleyen Mustafa A. idaresindeki 09 LL 010 plakalı Renault otomobil, Dutluoluk Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Habibe T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Habibe T. tedavisi için Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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