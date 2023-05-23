Çine'de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aydın Muğla karayolu üzeri Çine Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 48 ER 840 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol üzerinde savrularak refüje çarptı. Kaza ihabrı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.