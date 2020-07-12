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Çine'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. idaresindeki 48 E 8365 plakalı otomobil, aydın yönde ilerleyen Erdinç K. idaresindeki 09 LE 781 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İsmail Ç., Şerife Ç., Aynur Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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