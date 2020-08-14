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Çine'de trafik kazası: 6 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre M. A. idaresindeki 34 GM 486 plakalı araç, Çine Adnan Menderes Bulvarı İtalyan Köprü Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Z. H. D'nin kullandığı 48 ABS 938 plakalı ve Fatih B. 'nin kullandığı 44 TL 1555 plakalı araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta bulunan M. A. , E.D., A.D.,Y.D., A.D. ve A.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansta ilk müdahaleleri yapılarak Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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