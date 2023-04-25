İhlas Haber Ajansı

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Çine'de traktör sürücüleri bilgilendirildi

Aydın’ın Çine ilçesinde traktör sürücülerine çeşitli konularda trafik eğitimi verildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde traktör sürücülerine çeşitli konularda trafik eğitimi verildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, sürücülerin bilgilendirilmesi ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Çine ilçesi Ünlüce Mahallesi'nde toplam 19 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.

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