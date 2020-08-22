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Çine'de traktör ticari araçla çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anayola çıkan traktörünün ticari araçla çarpışması sonucu traktör sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anayola çıkan traktörünün ticari araçla çarpışması sonucu traktör sürücüsü ağır şekilde yaralandı.


dinilen bilgiye göre, Çine'ye bağlı Kuruköy Mevkii'nde tali yoldan çevre yoluna çıkan bir traktör, dikkatsizlik sonucu seyir halindeki bir ticari araçla çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır şekilde yaralanarak, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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