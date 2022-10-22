Çine'de vatandaşlar dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlığa karşı uyarıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ve ilgili diğer kurumların ekipleri kapalı hayvan pazarında vatandaşları dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlığa karşı uyararak bilgilendirici broşür dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karahayıt Mahallesi'nde kurulan kapalı hayvan pazarında, 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma trafik timi, 1 motosikletli jandarma asayiş timi ile zabıta ekipleri, Çine İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinin katılımıyla vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para olaylarına yönelik bilgilendirilmeler yapıldı. Vatandaşlara broşür dağıtılarak, hayvan yetiştirme alanlarına kamera takılması hususu teşvik edildi. Öte yandan hayvan pazarında yakalama kaydı olabilecek şahıslar ve araçlara yönelik sorgulamalar yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu tür bilgilendirici ve uyarıcı çalışmaların çeşitli il ve ilçelerdeki uygun görülen noktalarda süreceği belirtildi.