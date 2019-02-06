Çine'de "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla proje başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılı "yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatıldı. Etkinliğe Karpuzlu Kaymakamı aynı zamanda Çine Kaymakam Vekili Mahmut Fazıl Yıldız, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Çine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soydan Hekim, Çine İlçe Emniyet Müdürü İsmet Şimşek, Çine Bölge Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Erol Evcil, Çine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bircan Öter, CHP Çine İlçe Örgüt Başkanı Tayfun Şahin, Çine Emniyet Müdürlüğü ve Çine Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri önderliğinde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan proje kapsamında şehir merkezindeki yaya geçitlerinde sürücüler yayalara yol vererek yeni uygulama hakkında görevli polisler broşür dağıtarak bilgi verdi. Uygulama vatandaşların beğenisini kazandı.