Çineli hayırsever Ünal ailesinden eğitime ‘özel' destek

Aydın'ın Çine ilçesinde hayırsever iş adamı Melih Ünal tarafından yaptırılacak olan Özel Eğitim Uygulama Okulu için imzalar atıldı.

Hayırsever Ünal ailesi tarafından Çine'de eğitime kazandırılacak olan Özel Eğitim Uygulama Okulu için Aydın Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreni düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hayırsever iş adamı Melih Ünal, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Çine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ katıldı.

Merhum Mehmet Emin Ünal'ın katkıları ile ilçede yapılan Mehmet Emin Ünal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin A Blok olarak adlandırılan eski binasının da eğitime dahil olması için Ünal ailesi devreye girdi ve binanın tadilat işlerini yaptırıp özel eğitim uygulama okulu olarak dönüştürülüp açılmasına gönüllü oldu.

Binanın tadilat ve tefrişat işleri yapıldıktan sonra Naciye Ünal Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak açılması planlanıyor. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çine'den Aydın'a geliş gidiş yapan 41 orta ve ağır özel eğitim öğrencisi burada eğitim görecek ve Çine'deki özel eğitim okul sorunu büyük oranda çözüme kavuşacak.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Ünal ailesinin fertlerine teşekkür etti.