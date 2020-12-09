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Çineli muhtar Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesindeki Yeşilköy Mahalle Muhtarı Cevdet Arslan Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesindeki Yeşilköy Mahalle Muhtarı Cevdet Arslan Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Çine ilçesi Yeşilköy Mahalle Muhtarı Cevdet Arslan bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Arslan'a Korona virüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Arslan hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen durumu ağırlaşan Arslan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Muhtar Arslan'ın vefatı ailesi başta olmak üzere mahalle halkını yasa boğdu.

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