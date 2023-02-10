Çineli öğretmen depremde hayatını kaybetti

Hatay'da depremde göçük altında kalan ve 5 gündür haber alınamayan Aydın Çineli öğretmen Efe Çağlar Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremden bir acı haber de Çine ilçesine geldi. 5 gündür göçük altında kalan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Efe Çağlar Karagöz'ün yapılan arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı. Çine'de kuaförlük yapan Özgül Karagöz'ün oğlu Efe Çağlar'ın ailesi acı haberi aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Karagöz'ün cenazesinin yarın Çine'ye getirilerek defnedilmesi bekleniyor.