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Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı

Aydın’da yaşayan Çinelilerin kurduğu Çineliler Derneği yapılan genel kurul ile yeni yöneticilerini seçti.

Aydın'da yaşayan Çinelilerin kurduğu Çineliler Derneği yapılan genel kurul ile yeni yöneticilerini seçti.


Menderes Park'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Çineliler Derneği'nin yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Aydın'da yaşayan Çinelilerin kurduğu dernek önümüzdeki dönemde yapacak olduğu faaliyetleri hayata geçirecek, yeni yönetim kurulu isimlerini belirledi. Genel kurulda belirlenen yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor; Şerafettin Demircan, Namık Atabay, Fevzi Çavdar, Abdurrahman Yeşil, Süleyman Şan, Hüseyin Önder, Orhan Alkan, Bülent Tosun, Mehmet Yavaşoğlu, İrfan Mutlu ve Süleyman Yıldırım. Denetim Kurulu ise, Fuat Soydar, Serkan Erdugan ve Rafet Sağlam isimlerinden oluştu.

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