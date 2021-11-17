İhlas Haber Ajansı

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Çine'ye yeni göletler yapılacak

Aydın’ın Çine ilçesinde etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından 3 yeni gölet yapılacak.

Aydın'ın Çine ilçesinde etüt çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından 3 yeni gölet yapılacak.



Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Çine ilçesine sulama amaçlı 3 yeni gölet yapılacak. Çine Akçaova Göleti'nde yükseltilme çalışmalarının ardından Sarılar, Bekarlar ve Seferler bölgelerinde yapılması planlanan yeni göletlerde etüt çalışması gerçekleştirildi.


Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Sulama amaçlı olarak işletmede olan Çine Akçaova Göleti yükseltilmesi ile Akçaova Sarılar, Bekarlar ve Seferler HİS Göleti etütleri Bölge Müdür Yardımcılarımız Nevzat Tatar ve Mehmet İskender ile Planlama Şube Müdürlüğü personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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