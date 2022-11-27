Cinsel istismar suçundan aranan şahıs Bozdoğan'da yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.