Çıraklar bu defa Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne yolcu edildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Mesleki Eğitim Merkezi, uluslararası çalışmaya başladı. Geçen yıl çırakları Almanya'ya göndererek ufkunu ve mesleki birikimlerini geliştiren merkez bu yıl da bünyesindeki çırakları Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne gönderdi.

Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü olarak Şubat 2018 tarihinde Ulusal Ajansa başvuru yaptıkları 2018-1-TR01-KA102-055639 numaralı “Yüksek Performanslı Çıraklık Stajları” adlı projenin 26 Haziran 2018 tarihinde kabul edildiğini belirten Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Utku, geleceğin yeni ustalarını dolu dolu yetiştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Proje katılımcıları ve yurt dışına çıkacak çıraklar, İlçe Kaymakamı Rasim Belge'ye Yenipazar Belediye Başkanlığı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar'a, Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Deyirmencioğlu ve Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Ergücü'ne makamlarında ziyaret etti.

Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Güzellik Saç Bakım Hizmetleri Alanlarında Eğitim gören çırak ve kalfalık öğrencilerinden oluşan Yenipazar ilçesinden 9, Köşk ilçesinden 8 ve Efeler Dalama Mahallesi'nden 3 kişi olmak üzere toplam 20 kişilik 2 grup, 2 öğretmenle birlikte Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ülkelerinde 2 haftalık staj programına katılmak üzere yola çıktı.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerinden oluşan 10 kişilik grup Avusturya'nın Viyana kentindeki Friseur Viva Eğitim Merkezinde, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencilerinden oluşan 10 kişilik grup Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentindeki Prvni Soukrama Hotelova Skola Uygulama otelinde 2 haftalık eğitim görecekler.

Öğrencileri yiyecek içecek ve güzellik saç bakım hizmetleri alanlarında gelişen teknolojiye ve yeni yaklaşımlara uyum amacıyla Avrupa'ya gönderdiklerini belirten Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Utku, “Gençlerimiz 2 haftalık teorik ve pratik eğitim olmak üzere eğitim alacaklar. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri bölümü öğrencileri 3D Kıl Tekniği ile Kaş Şekillendirme (Microblading) eğitimlerini alacaklar. Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlarlarsa uluslararası geçerliliği olan Europass belgesini almaya hak kazanacaklar” diye konuştu.

Yola çıkan gençlerin bu fırsatı çok iyi değerlendirmesini tavsiye eden Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Deyirmencioğlu, “Mesleki Eğitim Merkezinin hazırladığı bu yıl ikincisi kabul edilen AB Erasmus projesi sayesinde öğrencilerimiz alanlarında farklı yaklaşımları öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelidirler” diye konuştu.

Başarılı projeleri ve geleceğin ustalarının Avrupa'ya gönderilmesinden dolayı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Uğur Utku'ya teşekkür eden Köşk Esnaf Odası başkanı Mustafa Ergücü “Bu proje öğrencilerimiz için çok güzel bir fırsattır. Bu sayede mesleki ve sosyal yönden kendilerini daha geliştireceklerine inanıyorum” diyerek gençlere başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar da proje faaliyetinin başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inancının tam olduğunu belirterek Avrupa'ya giden çırakların başarılı bir şekilde vakitlerini değerlendirmelerini tavsiye etti.