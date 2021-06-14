Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu

İzmir'in Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi arasında kalan Pamucak sahilinde kıyıya yanaşan Stenella coeruleoalba türü bir Çizgili Yunus denizde yüzen vatandaşlar tarafından görülerek, tekrar denize dönmesi için defalarca suya itilmesine rağmen ölü olarak kıyıya vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen EKODOSD derneği, Tarım İlçe Müdürlüğü Uzmanları, Selçuk Belediyesi Veterineri, Haybulans ekibi ve Jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Antik liman önündeki iskelenin altına giren yunus, bulanık denizde kayalara çarparak bazı yaralar aldığı görüldü İskelenin altından çıkarılan Yunus, Kuşadası Sahil Güvenlik Botuna alınarak, derin sulara götürüldü. Burada denize bırakılan yunus akşam saatlerinde tekrar geldiği ve kıyıda yüzdüğü tespit edildi. EKODOSD'un sabah saatlerinde yaptığı incelemede yunusun bu sefer kumsala vurduğunu ve öldüğünü tespit edildi . 2.25 cm. boyutundaki yunustan doku örnekleri alındı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki deniz canlılarının gömüldüğü alana getirilen yunus, plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde, yunusun karnından 89 cm. büyüklüğünde bir yavru çıkarıldı. Yunusun hamile olduğu anlaşıldı.

EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, “Aslında kıyıdan uzak ve ılıman suları seven Çizgili Yunuslar, eğer bir sorunu yoksa canlı olarak kıyıya pek gelmezler. Bu tür durumlarda vatandaşlar denize doğru itmek yerine, kıyıdaki sığlıkta üzerine ıslak bir havlu koyarak görevlilerin gelmesini beklemeleri daha doğru olacaktır. Ancak bu tür vakalar önemli sorun olmaktadır. Çünkü deniz memeleri için bir rehabilitasyon merkezi ne yazık ki yoktur. Deniz içinde de müdahale şansı çok azdır. Belki böyle bir merkez olsaydı, yunus denizden alınarak havuza konulup doğum için yardım edilebilirdi. Bu tür vakalarda taşımada kullanılmak üzere şişme yataklar ve geçici rehabilitasyon için portatif havuz projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 'le görüşeceğiz. Aynı zamanda da deniz memelileri konusunda uzman kuruluş olan TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)'la görüşerek, gerçek boyutlu S. yunuslarla, plajlarda vatandaşlarla bir eğitim çalışmasının yapılması, bilinçlendirme ve farkındalık yaratılması için öneri götüreceğiz” dedi.