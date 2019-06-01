Çoban tarafından bulunan yaralı leylek koruma altına alındı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin köyünde, çoban Süleyman Kasnak tarafından bulunan yaralı leylek, koruma altına alındı.

Serçin köyünde yaşayan çoban Süleyman Kasnak tarafından bulunarak ihbar edilen yaralı leylek, EKODOSD tarafından bulunduğu araziden alındı. EKODOSD'un gönüllü veteriner üyesi Nevzat Yıldızlı'nın kliniğine getirilen yaralı leylek, Yıldızlı tarafından kontrol edildi. Kanat altlarında doku tahribatları görülen ve uzun süre bu şekilde dolaştığı tahmin edilen leyleğin yaralarında kurtlanmalar görüldü. Yara içindeki tüm kurtlar ve hasarlı dokular temizlenerek, gerekli ilaçlarla tedavi uygulandı.

Bir süre EKODOSD derneğinde gözetim altında kalacak leyleğe, veteriner Nevzat Yıldızlı tarafından günlük tedavisi yapılacak. Yaralı leyleğin eşi ise, yuvada 3 yavrusunu büyütmek için büyük mücadele verecek.