Çobanlar istedi, Başkan Çerçioğlu yaptı

İl genelinde modern ve güvenli yollar için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi ile Çobanlar Mahallesi arasındaki yola çelik bariyer döşedi. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 4.5 kilometrelik çelik bariyer yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Şarampol, uçurum ve keskin virajların bulunduğu yolda koruyucu önlem amacıyla yapılan çalışma, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Büyükşehir Belediyesi ile yolların daha modern ve daha güvenli hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir ekiplerinin çalışması sonucu yolların daha güvenli hale geldiğini belirten Çobanlar Mahallesi Muhtarı Metin Çoban, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na mahallemizde yaşayan vatandaşların her gün kullandığı İsabeyli yoluna asfalt yapılması için dilekçe vermiştim. Talebimize anında cevap verildi ve yolumuz yapıldı. Daha sonra asfaltlanan bu yola bariyer çalışması yapılması için müracaatta bulundum. Sağ olsun Özlem başkanımızın talimatıyla yolumuza komple çelik bariyer yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özlem başkanımıza ve daire amirlerimize saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun” dedi.

Çobanlar Mahallesi ile Atça'ya bağlı Demirhan Mahallesi arasındaki yolda da çalışmaların devam ettiğini söyleyen Çoban, “Aydın Büyükşehir ekipleri Demirhan yolunda yol genişletme ve asfalta hazırlama çalışması başlattı. Çalışmaların önümüzdeki günlerde biteceğini ve bu yolun ihalesinin yapıldığını da öğrendik. Çok memnun olduk” şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Çobanlar Mahallesi'nde yapılan çelik bariyer çalışmasının maliyetinin 708 bin TL olduğu öğrenildi.