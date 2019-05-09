Çocuk atletizmi kursu Aydın'da gerçekleştirilecek

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın kurumsal web adresinde yayımlanan açıklamada; “Türkiye Atletizm Federasyonunca Organize edilen ‘IAAF Çocuk Atletizmi' projesi Aydın ili Efeler ilçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 24-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Aydın 'da organize edilecektir.

Ancak, projenin gerçekleştirilebilmesi için Çocuk Oyunları Koordinatörlüğünün teklifi, Federasyonumuzun da uygun bulduğu karar doğrultusunda aşağıda bulunan linkte belirtilen hususların yerine getirilmesi ve 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar en az 50 en fazla 60 kursiyerin kaydının yaptırmış olması gerekmektedir” denildi.