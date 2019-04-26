‘Çocuk Gibi Bak' projesi kapsamında Leonardo Da Vinci ile buluştular

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından, Türkiye'de yaşayan mülteci ve dezavantajlı çocuklara olumsuz bakış açılarının ortadan kaldırılması hedefiyle yürütülen “Çocuk Gibi Bak” projesi kapsamında, Kadifekale İnkılap İlköğretim öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Leonardo Da Vinci İcatları Müzesi'nde ağırlandı.

İzmir MaviBahçe Da Vinci İcatları Müzesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde müzede ağırlanan öğrenciler, Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından oluşturulan icatları yakından inceleyerek, mimarlık, mühendislik, anatomi, matematik alanlarında dahi olan Da Vinci ile ilgili bilgilendiler ve savaş makina, piston, torna makinesi, tarihin ilk su kayağı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Facebook sponsorluğunda “Peer to Peer Global Digital Challenge” ta 53 ülke arasından 1. seçilen ve Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2018 yılı başından bu yana sürdürülen çalışma, toplumda evrensel değerlere duyarlılığı geliştirmek amacıyla yürütülen ve uluslararası destek gören bir sosyal sorumluluk projesi.

Kadifekale İnkılap Okul Müdürü Nazan Tunay, “Okulumuz öğrencilerinden resime ve bilime ilgisi olan öğrencilerimizi "Çocuk Gibi Bak Projesi" kapsamında MaviBahce Leonardo Da Vinci İcatlar sergisine götürdük. Leonardo Da Vinci'nin sadece bir ressam değil bir mucit olduğunu mekaniğin temelini oluşturduğunu öğrendiler. Çok da eğlendiler. Kendilerine bu fırsatı sunan “Çocuk gibi Bak” proje ekibine ve Da Vinci İcatları Müze yönetimine teşekkür ederiz.” diyerek duygularını paylaştı.