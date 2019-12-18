‘Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet' sergisi kapılarını açtı

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi'nin iş birliği ile “Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet” temalı resim ve şiir sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi himayesinde Efeler Kent Konseyi tarafından düzenlenen sergi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kent genelinde eğitim-öğretim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin “Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet” temalı resim ve şiirleri yer aldı. Yarışmada ödül kazanan eser sahibi öğrencilerin ödülleri Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, Efeler Belediyesi şube müdürleri Münür Alikoç, Ahmet Başurgan, Muharrem Arslan, Mustafa İnanç ile Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İhsan Artuğ Akosman ve Efeler Kent Konseyi üyelerince verildi.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisinin küçük ellerle tuvallere çizildiği resim yarışmasından ödüller 1. ve 2. Sınıflar ile 3. ve 4. Sınıflar olmak üzere 2 kategoride sahiplerini buldu. 1. ve 2. Sınıflar Kategorinde Özel Ege Atabey İlkokulu 2/A Sınıfı öğrencisi Fatma Ela Karakuş birinci, Hacı Celal Oto İlkokulu 1/F Sınıfı öğrencisi İclal Ece Uğuz ikinci, Özel Ege Atabey İlkokulu 2/D Sınıfı öğrencisi İlknur Açık üçüncü olurken Özel Aydın Başak Koleji 2/B Sınıfı öğrencileri Doğa Kılıç ile Utkan Aras Mutlu mansiyon ödülü kazandı.

3. ve 4. Sınıflar Kategorisinde ise Özel Aydın Başak Koleji 4/A Sınıfı öğrencisi İpeksu Akçam birinci yine aynı okuldan 3/C Sınıfı öğrencisi Mefaret Ülgüdür ikinci, Özel Aydın Bil Koleji 3/A Sınıfı öğrencisi Zeynepnaz Karaya üçüncü olurken Özel Aydın Başak Koleji 3/B ve 3/C Sınıfı öğrencileri Hanzade Aydaş ile Mira Bazdan mansiyon ödülü kazandı.

Tek kategoride gerçekleşen şiir yarışmasında ise Hacı Celal Oto Ortaokulu öğrencisi Emirhan Ünlü “Kahraman Atatürk” adlı eseriyle birinci, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmamhatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Özen “Nasıl Kavuştuk Cumhuriyete” adlı eseriyle ikinci, 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu öğrencisi “Bir Kahraman Vardı” adlı eseriyle üçüncü oldu. Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu öğrencisi Fatma Sena Alaçiçek, “10 Kasım” adlı eseriyle mansiyon ödülü kazandı.

Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve Efelerde yaşayan sanatseverlerin büyük ilgisi ile karşılanan sergide yer alan birbirinden güzel eserler 19 Aralık Perşembe saat 17.30'a kadar ziyaret edilebilecek.