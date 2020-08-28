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Çocuk kitabında müstehcen ifadeler kullanan Musa Dinç tutuklandı

Yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadelere yer veren Yazar Musa Dinç, Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadelere yer veren Yazar Musa Dinç, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yazdığı çocuk kitabında müstehcen ifadelerin sosyal medyada yer almasının ardından yazar Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Musa Dinç'i evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinç, ‘Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçlamasıyla tutuklandı.


Ayrıca Didim Sulh Ceza Mahkemesi, ‘Gül ve Düşün' adlı kitabın basılması ve dağıtılmasını yasaklarken, piyasada bulunan kitapların da toplatılmasına karar verdi.

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