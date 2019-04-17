Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

ADÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Öztürk Samur ve Öğretim Görevlisi Emine İnci koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Çocuk Sanat Şenliği, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

15 farklı anaokulu ve anasınıfından gelen 900 okul öncesi çocuğun Adnan Menderes Üniversitesinde iki seans halinde konuk edildiği şenliğin ilk bölümünde, Atatürk Kongre Merkezi önündeki Tralleis Meydanı'nda çeşitli oyunlar oynanarak çocuklarla keyifli vakit geçirildi. Şenliğin ikinci bölümünde çocuk şarkılarından oluşan konser ve ‘Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor' tiyatro oyunu sergilendi.