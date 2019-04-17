İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çocuk Sanat Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen 4.

Çocuk Sanat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.


ADÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Öztürk Samur ve Öğretim Görevlisi Emine İnci koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Çocuk Sanat Şenliği, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


15 farklı anaokulu ve anasınıfından gelen 900 okul öncesi çocuğun Adnan Menderes Üniversitesinde iki seans halinde konuk edildiği şenliğin ilk bölümünde, Atatürk Kongre Merkezi önündeki Tralleis Meydanı'nda çeşitli oyunlar oynanarak çocuklarla keyifli vakit geçirildi. Şenliğin ikinci bölümünde çocuk şarkılarından oluşan konser ve ‘Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor' tiyatro oyunu sergilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.