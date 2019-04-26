AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) ev sahipliğini yaptığı ‘ADÜ Şehirde' etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

ADÜ Tralleis Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve öğretim üyelerinin yanı sıra ilköğretim öğrencileri katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü nedeniyle bu yıl ilk defa düzenledikleri “Çocuk Şenliği” etkinliğinin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “23 Nisan 1920'de ülke işgal altındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması tüm dünyaya Türklerin yok olmadığının, yok edilemeyeceğinin ilanı olmuştur. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920 Türk bağımsızlığının bir simgesidir. Ulus Devlete ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun en önemli basamaklarından biridir” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olarak gördüğü çocuklara seslenen Aldemir “Her biriniz bizim için çok değerli birer mücevhersiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin garantisi sizlersiniz. Sizler Cumhuriyet değerlerinin farkında olan birer vatansever olarak yetişmelisiniz ki bu vatan sevginizi gelecek nesillere de aktarabilesiniz” mesajını verdi.

Rektörlük Senato Salonu'nda senato üyelerini temsil eden ilköğretim öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin idari işleyişi ve senatoda gerçekleştirilen toplantıların akışı hakkında öğrencilere bilgi verdi. Üniversitedeki yönetim şeklinin adil ve demokratik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektörlük makamını öğrencilerden Ege Veli Demir`e teslim etti. Rektör Aldemir, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretim üyeleri ve okul müdürlerine teşekkür belgesi verdi.

Etkinlik Umurlu Kocagür İlkokulu roman dansı, Gazi Paşa Ortaokulu korosu, Mustafa Kiriş Ortaokulu halk oyunları, Cumhuriyet İlkokulu ritim grubu, Başak Koleji Bandosu, Ilıcabaşı İlkokulu ve Ortaokulu Romen dansları gösterisi, Mustafa Kiriş Ortaokulu aerobik-step gösterisi ve çocuk oyunlarıyla son buldu.