Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Hatice Gamze Kuran öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde ve Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 1. Afrodisias Sanat ve Çocuk Şenliği, ilçedeki ana okulundan liseye kadar binden fazla çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran'ın ve Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal'ın ev sahipliğindeki programa Nazilli Kaymakam Refiki Zübeyir Yıldırım, Germencik Kaymakam Refiki Ahmet Akdağ, Belediye Başkan Yardımcıları Erbil Avcı, Mustafa Özdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rahmi Şendalgıç, Geyre Jandarma Karakol Komutanı Hakan Ataş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, ilçe protokolünün diğer üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Karacasu ilçesindeki M.Ö. 6. Yüzyılda kurulduğu bilinen Afrodisias Antik Kenti ilk kez çocukların eğlencesine tanık oldu. Kurulduğu dönemlerde çok ünlü bir kent olan Afrodisias, mermer ocaklarının yakınlığının avantajı ile heykeltıraşlık okuluna sahip olan bir yerleşim yeri olarak binlerce heykeli de bünyesinde bulundurması ile ziyaretçilerin de uğrak yerleri arasına yer alıyor. Türkiye ve dünya kültür mirası açısından oldukça büyük bir öneme sahip antik kenti hem tanıtmak hem de pandemi süresince evlerinde kalmak zorunda kalan çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan tüm öğrenciler katıldı. Binden fazla öğrencinin bir arada eğlendiği etkinlik antik kentin giriş kapısı olarak bilinen Tetrapylon'un çevresinde gerçekleştirildi. Alanda kurulan stantlarda ilçenin önemli el sanatları arasında yer alan çömlekçilik başta olmak üzere birçok sanat dalı uygulamalı olarak görücüye çıktı. Sikke basımından Antik Kent Afrodisias konulu resimlerin yer aldığı resim sergisine, özel parkurdaki pentatlon yarışına, ebru sanatından müzik şovlarına kadar öğrencilerin çalışmaları da görücüye çıkmış oldu. Öte yandan antik kentin açık ve kapalı alanlarda bulunan müzesi de rehberler eşliğinde gezilerek antik kentin değerleri tanıtıldı.

Öğleden sonra başlayan etkinliklerin son kısmında ise geçtiğimiz günlerde çalışması tamamlanan ‘Afrodisias için söyle' tanıtım klibinde rol alan öğretmen ve öğrencilerin sahnedeki canlı performansları, zeybek gösterileri ve gecenin finalinde ise Melike Altınçöp isimli öğrencinin sahnedeki canlı performansı olan dev Atatürk portresi yağlı boya çalışması büyük beğeni kazandı. Etkinlikler toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

“Kültürel mirası da bu şekilde aktarmış olduk”

Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran etkinlikle ilgili olarak, “Afrodisias Antik kenti içerisinde daha önce birçok festival yapılsa da çocuk şenliği ilk defa yapıldı. Çok da fazla katılım oldu. Binin üzerinde katılım oldu. İnşallah bunun devamının gelmesini diliyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Afrodisias'ı çocuklarla buluşturarak, aynı zamanda sanatla bir araya getirerek bir etkinlik yaptık. Kültürel mirası da bu şekilde aktarmış olduk. Çocukların gözünde gerçekleşen o ışıltıyı görünce bizi daha da çok heveslendirdi. İnşallah bundan sonra da yapmayı planlıyoruz devamında. Emeği geçen bütün hocalarıma, öğrencilerime, kurum amirlerime teşekkür ediyorum” dedi.