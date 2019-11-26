Çocuklar ara tatilde Forum Aydın'da eğlendi

Çocuklar Forum Aydın'ın hazırladığı ara tatil programı ile eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, bu yıl ilk defa uygulanan Kasım ara tatil döneminde çocukların çok eğlendiği ve hayal dünyalarını geliştirirken öğrendiği bir program hazırladı. Çömlek, oyuncak ve kukla yapım atölyelerinden, kişisel verileri koruma haklarının Rafadan Tayfa karakterleri tarafından anlatıldığı ”Veri Tayfa” gösterisine birçok eğlenceli etkinlik çocukların büyük ilgisini çekti.

Çocuklar çömlek, marangozluk, oyuncak, ahşap atölyelerine katılarak el becerilerini geliştirirken kendi oyuncaklarını yapmış oldu.

TRT Çocuk'un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, bu defa maceralarının yanı sıra kişisel verilerle ilgili bilgilendirdi. Çocukların her zaman olduğu gibi çok büyük ilgi gösterdiği Rafadan Tayfa gösterisinde katılanlar hem öğrenip bilgi edindi, hem de çok eğlendi.