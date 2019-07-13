Çocuklar bu kursta sadece sanatı değil milli değerleri de öğreniyor

Aydın'da çeşitli faaliyet gösteren Akademiden Sanat, öğrencilerini sadece sanatı değil hayatın gerçeklerini ve milli değerleri öğretiyor. Kurs öğrencileri Aydın'daki en önemli tarihi değerlerin sergilendiği Kuva-yı Milliye Müzesini ziyaret etti.

Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin akınına uğrayan Akdemiden Sanat Kursları'nda öğrenciler için her hafta ayrı bir etkinlik düzenleniyor. Yeteneğine göre, bağlamadan piyonoya, zeybek oyunundan horana kadar her türlü eğitimin verildiği Akademiden Sanat Kurslarında öğrencilere tarımdan teknolojiye sanattan tarihe kadar çeşitli eğitimler de veriliyor. Son olarak Çine'de bulunan Kuva-yı Milliye Müzesini ziyaret eden öğrenciler Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yı Milli'ye güçlerini anlatan eserleri incelediler. Öğrenciler Yörük Ali Efe ve Albay Şefik Aker'in heykellerini uzun uzun incelediler.

Bugün Kuva-yı Milliye Müzesi olarak kullanılan binanın Sultan Abdülhamid Han tarafından 1906-1909 yıllarında yaptırıldığını ve 1919-1979 yılları arasında Çine Askerlik Şubesi olarak hizmet verdiğini belirten Akademiden Sanat kurucularında Adem Toy, “Bu bina Kurtuluş Savaşı öncesi Aydın'da savaşa katılmak için Muğla'dan Çine'ye gelen vatandaşların da toplanma merkezi olarak kullanılmıştır. Çine Askerlik Şubesi olan bu binada, Güney Cephesi'nin Yunan işgalinden kurtuluşunun planları yapılmıştı. 27 Haziran 2006'da restorasyonu başlayan ve 6 Haziran 2008 tarihinde tamamlanan Kuva-yı Milliye Müzesi'nin içinde Yörük Ali Efe ve Albay Şefik Aker'in heykelleri bulunuyor. Çine Kuva-yı Milliye Müzesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yı Milliye güçlerini anlatan eserlerin yanı sıra etnografik ve arkeolojik eserler de sergileniyor. Çocuklarımızı şanlı tarihimiz hakkında bilgilendirdik” dedi.