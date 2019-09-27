Çocuklar devamsızlık yapmasın diye Muhtar ocak başına geçti

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kocagür Mahallesi'nde çocukların okula devamını sağlamak ve öğrencileri okulu sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Devlet tarafından her türlü imkan sağlanmasına rağmen, öğrenciler okula gelmeyince Köy Muhtarı Orhan Akrancı, çocukların okula devamını sağlamak için ocak başına geçip derse gelen öğrencilere köfte pişirip ikram etti. Mangal başında uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, bedava dağıtılan köfteden doyasıya yediler.

Aydın'da eğitim öğretimin en sıkıntılı olduğu bölgelerden birinin kendi köyleri olduğunu belirten Kocagür mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, en büyük hedefinin köyden üniversite okumuş bir genç yetiştirmek olduğunu belirterek, “Okumanın önemini defalarca hem öğrencilerimize hem de velielre anlattık. Ancak köyde yaşayan öğrencilerin devamsızlık sorununu bir türlü çözemedik. Öğlen arasında yemeğe çıkan öğrencilerimiz bir türlü okula dönmüyor. Sorunu çözmek için kendimiz yemek vermeye başladık. Değişik kurum ve kuruluşların desteği ile köyde yemek etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün de bir kurumun desteği ile bizzat kendim mangal başına geçip okula gelen çocuklarımız için köfte pişirdim. Amacımız okulu ve okumayı özendirmek” dedi.

“Devamsızlık sorununu çözüyoruz”

Köyde geçen dönemlerde okul çağında 200 öğrenci olmasına rağmen bunun yarısından fazlasının okula gelmediği için okutulamadığını, şu anda ise 130 öğrenciden sade yaklaşık 50 öğrencinin okula devam etmediğini belirten Muhtar Orhan Akrancı, “Okula sadece 20-30 öğrencinin geldiği günler oluyordu. Kendim okuyamadım. Bari çocuklar okusun diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu köyden üniversite eğitimi almış bir genç yetişinceye kadar, en büyük uğraşım eğitim ve okul olacak” diye konuştu.

Mangal başına geçip köfte pişiren ve okuldaki öğrencileri doyuran Kacagür Muhtarı Orhan Akrancı, köfte ekmek verdiği her öğrenciden okula devam etme sözü aldı.